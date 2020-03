Renaud Lavillenie décroche son dix-septième titre à Liévin, podium 100% clermontois

Ce huitième sacre en salle, à Liévin, ce dimanche, s'ajoute aux neuf autres décrochés en plein air. Son frère Valentin finit lui deuxième, avec une barre à 5m70, et Alioune Sene termine troisième, avec 5m60, pour un podium donc 100% clermontois.

Renaud Lavillenie a renoué avec la victoire, à Liévin, aux championnats de France Elite. Cette dix-septième couronne nationale confirme son regain de forme actuel. Après deux meetings très compliqués à Rouen (5m64) puis Berlin (5m41), le perchiste avait franchi 5m94, chez lui, lors du All Star Perche de Clermont. Il avait alors fini deuxième derrière celui qui a effacé son record du monde, Armand Duplantis.

Cette fois, pas de prodige suédois pour l'empêcher de rafler la mise. Renaud Lavillenie a vaincu, s'imposant devant son frère Valentin (5m70) et Alioune Sene (5m60), eux aussi licenciés au Clermont Athlé, pour un podium 100% clermontois donc.

Même s'il ne va plus aussi haut qu'avant (pas de barre à 6 m ou plus depuis 2016), Renaud Lavillenie a tout de même enregistré son 150e concours à 5,80 m ou plus.