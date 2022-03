Le perchiste isérois Thibaut Collet en route pour les championnats du monde

Les Championnats du monde d’athlétisme en salle ont commencé ce vendredi 18 mars à Belgrade. Ce dimanche, il faudra suivre de très près le perchiste isérois Thibaut Collet. Il faut dire que le sportif est dans son élément. Il est issu d'une famille de perchistes. Son père, Philippe Collet, entre autres, connaît bien ce milieu. Il a lui-même terminé cinquième des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 en saut à la perche.

Des débuts avec le ballon rond

Thibaut Collet est né en 1999 à La Tronche, près de Grenoble. Il est licencié à l'Entente Athlétique Grenoble 38. Mais malgré ce que l'on pourrait imaginer, le sportif a d'abord commencé par le football pendant huit ans. L'athlétisme est arrivé à l'âge de 12 ans et la spécialisation pour la perche à 17 ans. Il sentait qu'il avait besoin d'une activité individuelle. "J'avais vraiment besoin d'un sport où quand ça marche, c'est grâce à nous, et quand ça ne marche pas, c'est à cause de nous, raconte-t-il. Je voulais vraiment un sport où l'on peut ne s'en prendre qu'à soi et pas à l'équipe."

Pour l'entraîner, qui d'autre que son père Philippe ? Même si avoir son père comme coach, c'est parfois un peu particulier. "C'est à la fois plus facile et à la fois plus difficile, parce qu'il y a la notion de père et entraîneur qui est, au final, la même personne, explique le sportif. _Il y a forcément des moments où il y a des frictions parce qu'on mélange le père et l'entraîneur_. Il y a donc des côtés compliqués, mais sinon, c'est un avantage parce que lui, toutes les erreurs qu'il a pu faire pendant sa carrière, ça nous permet de ne pas les refaire et d'aller droit au but."

Une ambition internationale

Le prochain objectif pour Thibaut Collet, c'est de faire une belle performance pendant ces championnats du monde à Belgrade. "Je vais essayer de finir dans le top 8 pour être finaliste mondial, espère-t-il. Pour ma première sélection en équipe de France, ce serait très bien. Après les objectifs, il y a des Olympiades, il y a 2024 et 2028." À 22 ans, il a un autre objectif en tête : se rapprocher de la barre des 6 mètres, pour se sentir encore un peu plus dans la cour des grands.

Thibaut Collet est en forme, il a récemment battu son record personnel, en sautant à 5m81 et en devant champion de France en salle en février dernier. Une performance dont il est fier, même si, il le sait, cela ne suffit pas. "5m81, aujourd'hui, c'est vraiment le monde des grands, parce que j'ai 22 ans et c'est vrai que c'est une très bonne performance, raconte l'isérois. Mais pour entrer dans le monde des "très bons"... Avec 5m81, on ne fait pas grand chose en termes de résultats sur le plan international." Il estime que ce bon résultat est une belle porte d'entrée et le début d'une belle carrière. "C'est sûr que ça fait bizarre parce que ça permet de vraiment faire partie du noyau dur des meilleurs perchistes mondiaux. Mais ce n'est pas suffisant, insiste Thibaut Collet. C'est, certes, bien, mais moi, je sais que la compétition, c'est au niveau international, c'est là que tout se joue. Je suis content d'être champion de France, je suis content d'avoir fait 5m81, mais j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire des résultats au niveau international, donc je ne me satisfais pas de ça."

Le sport et un travail à la SNCF

Il y a le sport, la majorité du temps, mais aussi le travail à la gare. Thomas Collet fais partie du dispositif "Athlètes SNCF" qui permet aux sportifs de haut niveau d'avoir un aménagement du temps de travail au sein de la SNCF. "Je suis entré à la SNCF en octobre et depuis, je dispose d'une très grande sérénité pour la vie de tous les jours, explique-t-il. Cela me permet aussi, des fois, de revenir à la réalité en allant travailler à la gare à peu près une ou deux fois par mois. En réalité, ça me permet d'avoir un échappatoire par rapport au sport et c'est sûr que c'est un vrai confort, ça fait du bien parce que ça nous faire redescendre sur Terre. En plus, ça nous permet de préparer aussi un peu l'avenir."