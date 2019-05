Le Périgourdin Lionel Roye sacré champion du monde de triathlon !

Le Périgourdin Lionel Roye, habitant de Saint-Astier, a été sacré ce samedi champion du monde de triathlon sur longue distance, dans la catégorie des plus de 40 ans, à Pontevedra, en Espagne. Le triathlète originaire de Saint-Astier a bouclé sa course en 5 h et 51 minutes.

Saint-Astier, France

Deux titres mondiaux dans la semaine

Le Périgourdin de 40 ans, originaire de Saint-Astier, a bouclé son triathlon en 5 h, 51 minutes et et 26 secondes exactement, après 3 kilomètres de natation (distance réduite à cause de la température de l'eau), 113 kilomètres de vélo et 30 kilomètres de course à pied.

Il devance un Portugais et un États-unien.

Lionel Roye remporte ainsi son deuxième titre mondial de la semaine, après sa victoire en Aquathlon jeudi dernier.