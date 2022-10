Le périgourdin Yoann Kowal boucle son premier marathon en dessous de son objectif

Il l'avait dit lui même 24h avant, c'était un test. L'athlète périgourdin Yoann Kowal participait ce dimanche au tout premier marathon de sa carrière, à Londres. Pour cette première, le champion d'Europe du 3.000 mètres steeple a bouclé la course en 2h27'59, un chrono en dessous de son objectif.

Tout premier marathon

L'athlète est un habitué des compétitions, mais sur piste. Jusqu'ici il n'avait jamais parcouru une aussi longue distance. Ce dimanche dans les rues de Londres, Yoann Kowal est parti sur des bases très rapides. Il a explosé en seconde partie de course, avant de passer la ligne d'arrivée au bout de 2h27'59. Interrogé samedi avant la course, Yoann Kowal disait : "on se découvre vraiment marathonien sur un marathon et en franchissant la ligne d'arrivée. C'est une discipline que je ne vais pas maîtriser sur le premier, le deuxième, ni le troisième forcément".