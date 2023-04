Le périgourdin Yoann Kowal court le marathon de Paris avant de viser les JO

A Londres, début octobre, pour son premier marathon, Yoann Kowal avait échoué à remplir son objectif de temps, la faute notamment à un point de côté. Ce dimanche 2 mars, à Paris, il aimerait courir en 2h13 mais veut surtout mieux se connaitre sur la distance.

"L'idée c'est de concrétiser ce marathon avec une attitude de course et une manière plutôt qu'un chrono. Le chrono espéré c'est moins de 2h13", mais ce n'est pas le plus important pour lui.

Yoann Kowal - Son premier marathon

Pour se préparer, cette fois, Yoann Kowal a changé pas mal de choses. Il a par exemple fait plus d'entrainements en courant moins vite, "si tu te sens fatigué après un footing de récupération, c'est que tu as été trop loin dans l'effort", explique-t-il.

Il s'est accompagné de la recordwoman de France du marathon, Christelle Daunay. A changé des éléments dans son alimentation en réduisant notamment les sucres pour tenter d'éviter l'apparition d'un point de coté. Il ne va rien manger pendant les 42 kilomètres, "J'espère que ce sera ça la bonne solution!"

Enfin, l'ancien champion d'Europe du 3000m steeple est allé s'entrainer au Kenya, six semaines en décembre, quatre semaines en février. "C'est la terre du demi-fond avec 2400m d'altitude, des hauts plateaux dénivelés, un climat favorable toute l'année." Il y retourne régulièrement et espère que ça l'aiderait à remplir l'objectif personnel qu'il s'est fixé avant de terminer sa carrière : courir un marathon en moins de 2h10.