Le Périgourdin Yoann Kowal remporte la Coupe d'Europe de 10.000 mètres avec l'équipe de France

Il a remis le maillot tricolore le jour de ses 35 ans. Le Périgourdin Yoann Kowal participait ce samedi soir à la Coupe d'Europe de 10.000 mètres à Pacé, en Ile-et-Vilaine. Après trois ans sans sélection en équipe de France à cause du covid et des blessures, la course avait une saveur particulière pour l'athlète du Dordogne Athlétisme. Victime d'un point de côté en fin de course, il termine loin de son objectif en 28'47" (26ème de la course). Mais avec ses cinq coéquipiers de l'équipe de France, ils décrochent la médaille d'or devant le public français.

J’ai apporté ma pierre à l’édifice en emmenant, je ne me suis pas caché à l’arrière

"C’est une fierté d’avoir mis le maillot tricolore devant ce public, confie Yoann Kowal au micro de la FFA. Dans d’autres conditions, je n’aurais peut-être pas fini. C’était la course un peu de trop pour moi, j’ai poussé la saison trop longtemps. Mais j’ai apporté ma pierre à l’édifice en emmenant, je ne me suis pas caché à l’arrière."

Le champion d'Europe du 3.000 mètres steeple en 2014 visait les moins de 28 minutes sur 10.000 mètres, alors qu'il s'était qualifié le 16 avril dernier avec un chrono de 28'05. La compétition est une étape dans sa transition sur les longues distances. Son premier marathon est prévu le 2 octobre prochain à Londres.