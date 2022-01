Le Périgourdin Yoann Kowal réussit son entrée sur semi-marathon

Il l'a dit avant de prendre le départ : "je suis comme un junior à l'idée de découvrir une nouvelle discipline." Le Périgourdin Yoann Kowal a fait son baptême sur semi-marathon ce dimanche à Séville (Espagne). Et avec la manière. Il termine 6e et coupe la ligne en 1h03'08, soit un rythme de 20 km/h et environ 3 minutes au kilomètre. C'est ce qu'il visait pour sa première course sur la distance.

Il bat le record de Dordogne détenu par Yohan Durand

Avec ce chrono, l'athlète du Dordogne Athlétisme, licencié à Périgueux, a même battu son voisin Yohan Durand. Le Bergeracois a un record à 1h03'17, réalisé le 19 septembre dernier, quand il a été sacré champion de France aux Sables d'Olonne, quelques semaines avant sa première place au marathon de Paris. Yoann Kowal bat avec cette marque le record de Dordogne, jusque là détenu par Durand.

Le champion d'Europe 2014 du 3 000 m steeple a décidé de passer sur marathon en 2022. Cette course à Séville avait donc valeur de test.