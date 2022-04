Le Périgourdin Yoann Kowal se qualifie pour la Coupe d'Europe de 10.000 mètres

Le champion d'Europe 2014 du 3.000 mètres steeple continue sa mutation sur longue distance. Après deux semi-marathons réussis cet hiver, Yoann Kowal a couru son premier 10.000 mètres ce samedi soir, du côté de Pacé, en Bretagne. Il termine 3ème de la course et premier Français, en 28'05". Avec ce classement et ce chrono, l'athlète du Dordogne Athlétisme se qualifie pour la Coupe d'Europe de 10.000 mètres, qui se tient le 28 mai prochain, encore à Pacé.

"C'est une grande émotion, après trois ans sans sélection, à cause du covid et des blessures, je vais porter de nouveau le maillot tricolore, savoure l'athlète au micro de France Bleu Périgord. En plus, ce sera le jour de mes 35 ans, une 44ème sélection en équipe de France le jour de mon anniversaire et devant le public français."

Une préparation pour le marathon de Londres

Pourtant, la course ne s'est pas déroulé exactement comme il l'avait imaginé. Le lièvre est parti trop lentement et Yoann Kowal a dû prendre la course à son compte pour repartir sur les bonnes bases chronométriques. Ce résultat final montre que "le travail avance", confie l'athlète. Après un travail foncier cet hiver, il se concentre en ce moment sur la vitesse avec le 10.000 mètres. Après la Coupe d'Europe du 28 mai, il effectuera quelques jours de pause, avant d'entamer quatre mois de préparation pour son premier marathon. Ce sera le 2 octobre prochain à Londres.