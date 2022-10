Le Périgourdin Yoann Kowal va courir son premier marathon

"Je suis pas hyper serein", s'amuse Yoann Kowal, à 24h du tout premier marathon de sa carrière. L'athlète Périgourdin licencié au Dordogne athlétisme est à Londres ce weekend. Dimanche, à 10h, il s'élancera pour 42,195 kilomètres dans la capitale britannique.

Premiers 42 kilomètres

L'athlète est un habitué des compétitions, mais sur piste. Champion d'Europe du 3.000 mètres steeple en 2014, Yoann Kowal a couru des 1.500 mètres, des 10.000 mètres, mais jamais une aussi longue distance que ce qu'il devra faire ce dimanche. Alors pour être prêt, il s'est entraîné pendant plus de quatre mois. "Ca peut être à la fois excitant, mais à la fois frustrant parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout programmer, tout paramétrer dans la vie et dans ma carrière, et là j'ai tout fait ce qu'il faut faire pour un marathon, seulement on ne peut pas courir un marathon à l'entrainement, sinon ça fait une compétition", explique l'athlète.

Cette course à Londres, ce sera un test, il le dit lui-même. "Il ne faut pas être comme sur la piste avec le couteau entre les dents à tout vouloir exploser parce que c'est le profil que j'ai un peu : être trop généreux. Un marathon, ça se contrôle, ça se court sur la retenue." Demain, dans les rues de Londres, il espère boucler la course en 2h13.