Le pilote calaisien Axel Dutrie abandonne le Dakar après une chute

L'aventure n'aura pas duré très longtemps pour Axel Dutrie. Le pilote calaisien a abandonné ce dimanche au kilomètre 134 de la première étape du Dakar 2020 en Arabie Saoudite. Il a lourdement chuté de son quad avant d'être pris en charge pas les équipes médicales du rallye. Axel Dutrie avait pourtant parfaitement démarré la course et se battait en tête pour s'adjuger la première étape. Il avait déjà abandonné l'année dernière à cause d'un problème mécanique.

Il reste donc cinq nordistes engagés dans ce Dakar : Axel Allétru, Hervé Diers, Adrien Van Beveren, Simon Viste et Dominique Housieaux.