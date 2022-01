Le pilote creusois Marc Dardaillon témoigne de son expérience sur le Dakar 2022

Un équipage creusois a participé cette année au 44ème Dakar, à bord d'un camion d'assistance. Au volant, marc Dardaillon, et à ses côtés son copilote Claude Fournier. Si ce dernier a terminé l'aventure, Marc Dardaillon a lui dû rentrer après une semaine de course par précaution à cause d'un petit soucis de santé. Il nous raconte son rallye.

France Bleu Creuse : C'était votre neuvième participation à un Dakar. Quels souvenirs en gardez-vous ?

Marc Dardaillon : Ce Dakar 2022 a été très, très, très compliqué dès le départ puisque les organisateurs ont décidé de faire du tri déjà sur les deux premiers jours. Ils ont fait des parcours très, très durs, avec des grosses dunes dès les premiers jours pour pouvoir éliminer un maximum de concurrents. Et on en subi un peu les conséquences. Malheureusement, mécaniquement, on n'a pas été au top (Marc Dardaillon était engagé avec son co-pilote creusois Claude Fournier). J'ai eu de grosses avaries sur le camion. Je dirais donc que ce n'était pas mon Dakar préféré, puisque je n'ai pas adoré le parcours. C'étaient des parcours avec des grands déserts, plats, caillouteux où on pouvait des fois rouler à 130 voire 140 km/heure. Et certaines fois, on faisait carrément du trial ! On était carrément à l'arrêt et on passait des heures à passer ces endroits. Et on finissait tout le temps par la même chose : des grosses dunes qu'on devait traverser de nuit, ce qui rendait les choses très, très dures.

Vous aviez votre course à vous, ce que vous venez nous expliquer, mais en plus vous deviez aussi porter assistance aux autres concurrents. Avec ce parcours très sélectif, il devait y avoir de quoi faire !

MD : Exactement ! Ça me rappelle le troisième jour, justement, où le parcours était très dur. Juste avant la tombée de la nuit, on a eu un appel derrière une grosse dune. Un client en panne était tombé dans un trou derrière cette même dune. Nous avons dû bien dégonfler les pneus, prendre de l'élan. J'ai réussi à passer cette dune correctement et descendre dans ce trou chercher ce client en détresse. Malheureusement, arrivé en haut, j'ai dû braquer très fort du côté droit et on a entendu un gros bruit dans le pont avant du camion. J'ai dit à mon coéquipier : "on a cassé quelque chose ! ". Effectivement, le pont avant a rendu l'âme. Donc, un camion 6/6 comme on a, si on a plus de pont avant, ce n'est même plus la peine d'essayer de faire des dunes. On a réussi à sortir cette voiture de ce trou et l'amener au pied des dunes. J'ai quand même voulu insister et faire tout ce cordon de dunes. Malheureusement, j'ai voulu passer en force et là, plus de phares ! Je me retrouvais avec les codes, complètement déréglés qui donnaient à deux mètres devant moi. Nous avons dû rebrousser chemin.

Ce Dakar a débuté dans une ambiance un peu particulière. Une voiture a explosé juste avant le départ, son pilote français a été gravement blessé. Une enquête pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" est ouverte. L'ambiance sur place devait être particulière ?

MD : Oui, ça a jeté un gros froid sur le bivouac. Malgré ça, on évitait d'en parler. Je pense que les gens voulaient éviter. On ne peut pas dire qu'on ne s'y intéressait pas, mais les concurrents pensaient plus à la course qu'à l'attentat. Il y a quand même eu des questions : "est-ce que le rallye va continuer ? Est ce qu'on rentre ? ". On était un peu dans l'incertitude, aussi parce qu'un camion a pris feu subitement en roulant. Il a brûlé complètement, et le chauffeur a dit qu'il a entendu une détonation. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.

C'était votre neuvième Dakar. Avec ces difficultés de parcours, cette ambiance particulière. Vous vous dites c'était peut-être votre dernier Dakar ?

MD : Non ! Ce ne sera certainement pas le dernier. Je ne pense pas. Par contre, je pense que ça va être compliqué de refaire un rallye là-bas, en Arabie saoudite. Je sais qu'il y a un contrat de cinq ans avec l'Arabie. Là c'était la troisième année et malheureusement, je pense que ce sera 'malheureusement ou heureusement, je ne sais pas) dans un autre pays l'année prochaine.

Vous avez couru en Afrique et en Amérique du Sud. Où avez-vous pris le plus de plaisir ?

MD : Sans aucune hésitation,en Argentine! Les paysages sont magnifiques. Et il y a la chaleur. Parce qu'en Arabie saoudite, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu très froid cette année ! L'année dernière, nous n'avons pas eu froid. Il y a deux ans, on a eu froid. Mais alors cette année, j'ai eu très, très froid les nuits. L'Argentine, pour moi, c'est le pays merveilleux pour ce genre de rallye, sachant que la population est complètement fan de sports mécaniques. Là-bas, c'est original parce qu'on passe tous pour des héros (rires) ! Sinon, je ne veux pas avoir de certitudes, mais je verrais bien le Dakar en Namibie, ou en Afrique du Sud.