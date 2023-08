Le pilote d'IndyCar Simon Pagenaud, originaire de Montmorillon, forfait jusqu'à la fin de la saison

Grosse déception pour le pilote d'IndyCar Simon Pagenaud. Victime au début du mois de juillet d'un spectaculaire accident lors d'une séance d'essai libre au Mid-Ohio Sports Car Course de Lexington, aux Etats-Unis, il ne reprendra pas le volant d'ici la fin de l'année. Un forfait attendu vu son état de santé, qu'il a annoncé sur son compte X (anciennement Twitter).

Une violente sortie de piste en juillet

Depuis sa violente sortie de piste, le pilote originaire de Montmorillon n'était pas autorisé par l'équipe médicale à retrouver la piste et enchainait les forfaits. Déjà sept depuis le premier juillet. Il y en aura neuf au total, puisqu'il ne sera pas au départ des grands prix de Portland et Laguna Seca au mois de septembre. "Les docteurs me conseillent de prendre plus de temps pour me permettre de récupérer à 100%", écrit-il notamment. Ajoutant : "L'accident a été très violent et m'oblige à me concentrer prioritairement sur ma santé et ma récupération."