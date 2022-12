Le pilote de Formule 1 et ancien élu local des Alpes-Maritimes Patrick Tambay est mort

L'ancien pilote de Formule 1 et élu local des Alpes-Maritimes Patrick Tambay est mort.

Il était célèbre nationalement pour ses exploits sur les pistes, mais les Azuréens le connaissent aussi pour son engagement politique. Le pilote de Formule 1 Patrick Tambay est mort, "des suites d'une longue maladie", annonce sa famille ce dimanche.

Ancien adjoint au maire du Cannet

Vainqueur de deux Grands Prix, en 1982 et 1983, il a couru pour les écuries McLaren et Renault. Il a aussi gagné le championnat nord-américain CanAm à deux reprises, en 1977 et en 1980.

Le sportif vivait au Cannet où il a d'ailleurs été adjoint au maire en 1995. Il a ensuite été élu conseiller général à deux reprises, en 2002 et en 2008 puis conseiller départemental en 2015.

Des hommages sur les réseaux sociaux

De nombreux politiques lui rendent hommage ce dimanche sur les réseaux sociaux. Michèle Tabarot, députée des Alpes-Maritimes et Yves Pigrenet, le maire du Cannet saluent "un remarquable ambassadeur de la ville, un élu proche et sincère qui manquera aux nombreux cannettans qu'il côtoyait régulièrement."

Eric Ciotti rend hommage à"un grand champion" et un "un élu dévoué". David Lisnard, le maire de Cannes parle "d'un sportif de haut niveau, pilote talentueux, toujours digne".