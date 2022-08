Le jeune pilote de moto amiénois Amaury Mizera hospitalisé après un accident en Autriche

On apprend ce dimanche 21 août l'hospitalisation du jeune pilote de moto amiénois Amaury Mizera, après un accident en Autriche lors de la Red Bull Rookies Cup. Le Picard est entré en collision avec un autre motard lors du tour d'honneur à la fin de la course. On ignore son état de santé.