Le pilote français Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes pour la huitième fois

Le pilote français Sébastien Ogier a remporté ce dimanche en Italie, son 8e titre de champion du monde WRC, à l’issue du Rallye de Monza. Le pilote Toyota s'est même imposé en Italie. Deuxième en Italie, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) est vice-champion du monde. L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) complète le podium du rallye. Toyota s'adjuge le titre des constructeurs.

Sébastien Ogier s'est imposé dans quatre rallyes cette saison, et poursuit sa quête de titres de champion du monde, son 8e cette année (pour 53 victoires en rallyes) après ceux remportés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et donc 2021. Il se rapproche du record absolu de titres de champion du monde détenu par un autre Français, Sébastien Loeb, sacré neuf fois champion du monde WRC entre 2004 et 2012.

Une saison partielle pour Sébastien Ogier en 2022

Sébastien Ogier, qui aura 38 ans le 17 décembre, ne disputera l'an prochain que quelques manches avec Toyota, pour se consacrer à sa famille et à son rêve de courir les 24 Heures du Mans. Il aura aussi un nouvel équipier puisque son copilote historique, Julien Ingrassia, originaire d'Aix-en-Provence, prend sa retraite à bientôt 42 ans. La saison 2022 débute dans deux mois au Rallye Monte-Carlo, du 20 au 23 janvier, avec une nouvelle génération de voitures en lice, équipées pour la première fois de moteurs hybrides.