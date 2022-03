Le pilote mayennais Lucas Deleurme réalise son rêve de gosse en participant à l'Enduro du Touquet

Originaire de L'Huisserie, Lucas Deleurme a participé pour la deuxième fois dimanche à la plus grande course de moto du monde, l'Enduro du Touquet, plus d'un millier de pilotes au départ. Le Mayennais avait pour objectif de finir dans le Top 200. Pari réussi.

Au terme d'une course haletante dimanche 27 février, le Nordiste Milko Potisek a remporté la 46ème édition de l'Enduro du Touquet, devant 300.000 spectateurs.

Le pilote mayennais Lucas Deleurme, du moto club d'Ernée, a participé, lui, pour la deuxième fois à la plus grande course moto du monde. Un rêve de gosse ! Il se souviendra très longtemps de ces moments de frisson.

"L’Enduro a réuni plus de 1.200 pilotes, une course éprouvante physiquement d’une durée de 3h sur la plage dans le sable. J’ai toujours regardé cette course à la télévision depuis tout petit et j’ai toujours eu en tête d’y participer un jour. Pour des pilotes amateurs comme moi c’est une réelle chance de pouvoir y participer" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Lucas Deleurme au Touquet

Lucas Deleurme avait pour objectif de terminer dans les 200 premiers au général. Pari réussi "puisque j’ai terminé en 151ème position malgré quelques chutes". En 2023, le pilote mayennais retournera au Touquet et visera cette fois le Top 100.