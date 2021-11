Le pilote mayennais, Natan Bihel, décroche un deuxième titre en l'espace de deux semaines

Le pilote mayennais, Natan Bihel réalise une très belle saison 2021. Il a remporté un second titre ce week-end au Portugal au volant de sa Ligier.

Deux semaines après son titre en Ligier European Series, le Mayennais Natan Bihel a décroché ce week-end, un second titre. Le pilote a été sacré à Estoril (Portugal) en remportant la Ligier JS Cup France. Natan Bihel réalise sa plus belle saison depuis ses débuts en sport automobile. Avec ces deux titres, il atteint l'objectif qu'il s'était fixé en début d'année. Au total, Natan Bihel compte dix victoires (trois en championnat de France et sept en championnat d'Europe).

Le chapitre Ligier se referme. Mais pas de temps mort pour le pilote mayennais. Natan Bihel va enchaîner sur le Trophée e-Andros, une compétition de courses sur glace pour voitures électriques. La saison débute le 4 décembre dans la station de Val Thorens (Savoie). L'hiver dernier, le jeune pilote avait pris la 3e place du championnat Elite. Il tentera de faire mieux cet hiver.