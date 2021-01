Le pilote mayennais Yann Clairay participe ce week-end aux 24 heures de Daytona aux États-Unis

Yann Clairay va regoûter à l'adrénaline de la compétition en participant ce week-end aux 24 heures de Daytona en Floride (USA).

Après avoir mis de côté sa carrière de pilote automobile, le Berthevinois de 37 ans est cette semaine au volant d'un prototype LMP3 construit par le Français Ligier et motorisé par un V8 Nissan de 350 chevaux.

L'endurance, c'est la spécialité de Yann Clairay tout heureux de retrouver l'ambiance que peut procurer une épreuve de 24 heures : "c'est toujours très plaisant de prendre le départ d'une course de 24 heures. J'ai participé deux fois aux 24 heures du Mans et deux aux 24 heures de Spa et ce sont des souvenirs gravés à jamais dans ma tête. Là, je vais découvrir l'épreuve de Daytona. C'est une nouvelle aventure."

Yann Clairay, 37 ans, retrouve le plaisir de la compétition automobile. - D.R

Départ de la course ce samedi 30 janvier à 21h40 heure française (15h40 sur place).