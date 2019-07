Le pilote moto creusois Anthony Boursaud veut retenter le rallye Dakar

Creuse, France

Il a un regard déterminé. Yeux marrons, cheveux noirs, le jeune pilote creusois Anthony Boursaud veut repartir sur les pistes du rallye Dakar. Après le Pérou, l'édition 2020 va se dérouler du 5 au 17 janvier en Arabie saoudite sur plus de 9.000 km. L'an dernier, le jeune homme de 23 ans a participé pour la première fois. Il a atteint le 23e place avant de devoir abandonner à cause d'une chute deux jours avant la fin. À ce moment là, près 80 motos étaient encore dans la course. Aujourd'hui, son poignet et sa hanche cassés, c'est quasiment de l'histoire ancienne. Anthony Boursaud veut donc prendre sa revanche.

Un budget de 70.000 euros

Participer au rallye Dakar, cela a un coût. _"_Le budget s'élève à 70.000 euros, précise Anthony Boursaud. Il est un peu plus élevé que l'année dernière car j'avais gagné l'engagement du Dakar". Anthony Boursaud s'était alors qualifié grâce au rallye Merzouga au Maroc. "Le coût de cet engagement, c'est 20.000 euros à trouver." À cela il faut ajouter le prix de la moto, les frais d'assistance pour la mécanique et l'intendance sur place, sans oublier le billet d'avion ou encore l'hébergement en Arabie saoudite.

"Vu l'engouement pour le Dakar 2019, je pense que les gens sont derrière lui." - Julien Baudry, l'entraîneur d'Anthony Boursaud

Anthony Boursaud et son entraîneur Julien Baudry cherchent en ce moment des partenaires, institutionnels ou privés. Ils comptent aussi sur les dons des Creusois. "J'espère que sa 23e place inespérée en 2019 va ouvrir des portes pour boucler le budget." En attendant le rallye Dakar, si le budget le permet, Anthony Boursaud va s'entraîner en participant une nouvelle fois au rallye Merzouga au Maroc au mois d'octobre. "Mais ce ne sera pas du tout la priorité, ce qui compte c'est vraiment le Dakar 2020, affirme Anthony Boursaud. Donc il va y avoir des petites courses de préparation locales jusqu'en décembre, toujours avec le Dakar comme objectif."

Si Anthony Boursaud ne boucle pas son budget, il ne partira pas. Alors pour l'aider, vous pouvez le contacter via sa page Facebook. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse roadtodakar2018@gmail.com (la même adresse que l'an dernier).