Le pilote poitevin Simon Pagenaud remporte les 500 miles d' Indianapolis et entre dans l'histoire

Le pilote de Montmorillon exilé aux Etats-Unis vient de remporter l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Auteur de la pole position, il finit par s'imposer sur cet ovale et rentre dans l'histoire du sport mondial.

Montmorillon, France

Simon Pagenaud succède à Gaston Chevrolet dernier vainqueur français des 500 milles d'Indianapolis, en 1920. Auteur d'une très prometteuse pole position, le pilote de Montmorillon a mené quasiment les 200 tours en tête sur le circuit ovale. Il devient seulement le 4ème français à s'imposer sur l'une des trois plus belles courses au monde avec le GP de Monaco et les 24h du Mans.

"les étoiles se sont alignées"

"La course était tellement intense, on a mené la plus grande partie de la course, la voiture était parfaite, les étoiles se sont alignées. C'est un rêve devenu réalité ! Je ne pensais pas y arriver mais j'ai certainement tout fait pour."

"c'est la course qu'il faut avoir gagné une fois dans sa vie"

Resté devant sa télé, son père Christian était ému "J'ai déjà vécu les 500 milles sur place, mais je ne veux plus y aller, c'est trop : trop d'enjeu, trop de danger et trop d'émotions. Mais là c'est un grand soulagement, c'était sa course, et c'est la course qu'il faut avoir gagné une fois dans sa vie".

Grâce à cette victoire, Pagenaud s'offre également la tête du Championnat d' Indycar avec un point d'avance sur son équipier américain Josef Newgarden.