Le pilote vendéen Ronan Chabot part en tonneau sur le Dakar

Nantes, France

Le pilote vendéen Ronan Chabot a été victime d'un accident ce mardi matin lors de la 9eme étape du Dakar entre Wadi Al Dawasir et Haradh en Arabie Saoudite. Le Sablais a fait un tonneau au 33e kilomètre de la spéciale qui en compte 410. Lui et son co-pilote Gilles Pillot sont indemnes. En revanche, l'avant-gauche du véhicule a été endommagé. Malgré l'aide d'un camion d'assistance, cela a nécessité de très longues minutes pour réparer. L'équipage a finalement repris la course mais il n'a désormais plus aucune chance d'accrocher une place parmi les 10 premiers du général.

Ronan Chabot, 53 ans, participe à son 18e Dakar.