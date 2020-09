Le plaisir des amateurs de Pony-Games à Saint-Lô

25 équipes de 5 joueurs, venus de toute la France mais aussi de Belgique ou du Luxembourg, se sont affrontées sur la piste du centre équestre du pôle hippique de Saint-Lô pour ce concours international de Pony-Games avec des épreuves de rapidité, de maniabilité et d'adresses.

Une compétition qui permet d'engranger des points pour participer au championnat de France notamment.

Cette 5e édition du concours international a pu se tenir malgré la crise sanitaire, avec une jauge limitée à 500 personnes. Fabien Pijolet, un entraîneur belge, est heureux d'avoir pu venir de Charleroi, et de faire partager sa passion, " un sport complet, physique et ouvert à tous les milieux financiers."

Les Pony-Games qui ne sont pas réservés aux plus jeunes. les adultes pratiquent sur des poneys de grandes tailles. Yann Hairon est président de Picot'inter, l'association organisatrice du concours Et à 52 ans, il continue à pratiquer.

On allie vitesse dextérité et contrôle du cheval. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que le poney qui bosse : venez faire un peu de Pony-Games, c'est très sportif !