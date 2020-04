Le Poitevin Simon Pagenaud pilote sur écran géant pendant le confinement aux Etats-Unis

Comme toutes les compétitions de la planète, l'IndyCar, championnat américain de monoplaces suivi par plusieurs millions de fans à travers le monde, est à l'arrêt. Mais les organisateurs ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Jusqu'à début mai, ils ont mis en place une série de six courses virtuelles. Avec de vrais pilotes au volant (numérique).

Trois écrans géants et un simulateur dans le salon

Le Montmorillonais Simon Pagenaud, champion 2016, vainqueur l'an passé des 500 Miles d'Indianapolis, ne pouvait pas ne pas en être. Il a relevé le défi. "_J’ai fait installer trois écrans de 55 pouces autour de mon siège afin d’avoir une meilleure perception de la profondeur et des distances. C'est incroyable de se dire qu'on peut presque continuer notre passion depuis la maison ! On est un des seuls sports au monde à pouvoir le faire avec un tel réalisme_".

4ème au classement provisoire

Depuis sa maison de Charlotte (Caroline du Nord), le Poitevin a déjà participé à deux courses virtuelles. "Et à la surprise générale, je serais dans le Top 5. Ce n'était pas gagné car je ne suis pas du tout familier de cette technologie. D'autres pilotes sont bien plus au fait que moi. Mais comme je fais tout à 100%, je m'entraîne quatre heures par jour et ça paye !"

"Vivement que cette épidémie soit derrière nous"

Le Poitevin reste aussi attentif à la situation dans son pays natal et sa patrie d'adoption. "Aux Etats-Unis, la situation est très difficile à New York et en Californie, d'où est originaire ma femme. Ici à Charlotte, on est encore peu touché. On fait très attention, on respecte le confinement et on espère que le plus vite possible, tout cela sera derrière nous".

Course à suivre en direct chaque samedi

Si vous voulez suivre les exploits de Simon Pagenaud sur simulateur lors de ces courses virtuelles, rendez-vous sur sa page Facebook chaque samedi à partir de 19h30 heure française. Vous aurez également l'opportunité d'écouter ses échanges avec Ben, son ingénieur de course. Ces discussions ne sont normalement jamais diffusées à la télé !