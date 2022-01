Le poitevin Yves Tartarin lance son propre rallye

L'homme aux 21 Dakar a décidé de mettre son expérience au profit des compétitrices en proposant un tout nouveau concept le 100% RAS pour Rallye des Aventurières Solidaires, dont la 1ère édition se tiendra au Maroc. Une épreuve du 1er au 10 avril 2022 réservée à des équipages féminins dont les bénéfices seront reversés dans la lutte contre le cancer et notamment au pôle cancérologie du CHU de Poitiers. Le pilote de Mirebeau ne veut pas proposer un rallye de plus pour les équipages féminins mais bien un rallye différent :" Surtout avec un attrait différent, des ateliers ludiques, et du confort le soir. La journée ça sera du sable, des cailloux, des dunes, des oueds, on va traverser totalement le Maroc avec des parties entre 150 et 200 km par jour et donc le soir de la convivialité de la bonne ambiance au bivouac, avec de la musique, du bien être. " Yves Tartarin qui a déjà des premiers équipages inscrits.

Le pilote de Mirebeau qui rappelle que 100% des bénéfices seront reversés chaque année au CHU de Poitiers mais aussi à une œuvre caritative locale du pays hôte, en l'occurrence pour cette 1ère édition le Maroc.