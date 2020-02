Le poitevin Simon Pagenaud se prépare pour sa 6e saison d'Indycar

"La saison 2020 démarre fort !". Simon Pagenaud, originaire de Montmorillon, va rempiler pour une sixième saison d'IndyCar avec le team Penske, aux Etats-Unis. Le poitevin, vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis l'été dernier, a fait ses premiers essais de la saison mardi 11 et mercredi 12 février au Austin, au Texas. Et sur 27 pilotes, il a fait le 6e meilleur temps en une heure, quarante-sept minutes et cinquante-cinq secondes.

Excellente première séance d’essai avec de bonnes sensations. On a été en mesure de faire tout ce que nous avions prévu.

La première course officielle de la saison sera à St Petersburg, en Floride, le 15 mars prochain à 21h30. Elle sera retransmise par Canal +.