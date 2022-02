Le pongiste Argentin Horacio Cifuentes et Amiens continuent d'avancer "sans pression"

Avant d'aller à Istres ce dimanche, puis d'enchaîner avec la réception de Lille mardi, Amiens pointe à la seconde place du classement de Pro B de tennis de table, à seulement un point du leader. L'A.S.T.T a réalisé une probante première moitié de saison et vise au moins le top 4.

Et cette année encore le club picard compte sur Horacio Cifuentes. L'Argentin, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier joue pleinement son rôle au sein du collectif amiénois où il se sent "parfaitement bien. C'est un super club, je suis comme à la maison ici. Je suis vraiment heureux."

On ne pensait pas forcément terminer la phase aller à la première place

Sur un plan sportif, Horacio Cifuentes estime que lui et ses partenaires forment "un vrai groupe, encore plus que la saison dernière. Il y a une très bonne relation entre nous tous. Et je suis convaincu que dans cet atmosphère, quand on se sent tous bien ça amène de bons résultats. Mais pour être franc, on ne pensait pas forcément terminer la phase aller à la première place."

A propos de la phase retour, l'Argentin assure que l'équipe "ne se met pas de pression.On ne parle pas d'objectif de montée. On ne fait pas de plan. On va juste donner le meilleur pour le club, pour nous. C'est comme ça qu'on va obtenir des résultats. Il y a encore du chemin à faire. On a beaucoup de matches difficiles qui nous attendent. Si on regarde les résultats de la première phase, on peut gagner contre le troisième, et perdre contre le huitième. C'est un championnat très difficile donc il ne faut pas trop se projeter, prendre match après match."

Paris 2024 dans le viseur

Quelques mois après avoir participé à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo, Horacio Cifuentes semble sûr de ses forces et de celles de son équipe. Et le souvenir de cette olympiade le ravit. C'était un très bon moment. C'est un rêve d'y participer, un moment important de ma carrière. Peu de personne ont ce privilège de disputer des Jeux Olympiques. Mais maintenant, je pense davantage à me qualifier pour les prochains, à Paris 2024 !"