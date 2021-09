Le port du masque facultatif à l'Open de Rennes, une mesure qui divise

Jusqu'à 3.000 spectateurs massés dans les tribunes du Liberté pour l'Open de Rennes, et très peu de masques sur les visages. Son port est recommandé, mais pas obligatoire, pour assister au tournoi. "En entrant je l'avais, j'ai regardé autour de moi et j'ai pas vu de masque donc je l'ai enlevé", explique Pierre, venu de Romillé. Le fait de rendre cette mesure facultative n'est "pas un choix" de l'organisation, précise Matthieu Blesteau, l'organisateur. "C'est ce que nous a demandé la préfecture. C'est obligatoire pour les travailleurs sur site et recommandés pour les visiteurs."

Parce que le passe sanitaire est systématiquement demandé aux spectateurs. "C'est une contrainte sur laquelle il n'y a aucune permissivité", rassure le directeur de l'Open. Malgré tout le fait de voir autant de personnes sans masque n'est pas du goût de tout le monde. "Ca me choque", tranche Céline, une des rares spectatrices avec le masque sur le visage. "Après c'est de la responsabilité individuelle, mais le vaccin ou le test négatif n'empêche pas la transmission du virus. Le premier geste barrière reste le port du masque."

Des joueurs très protégés

Matthieu Blesteau, directeur du tournoi réaffirme cet appel à la vigilance. Et détaille les mesures pour éviter les contamination, "le village est quatre fois plus grand que l'année dernière de façon à ce que les gens aient de l'espace. Le restaurant est à l'extérieur pour privilégier le fait que les gens soient dehors." De même les joueurs sont très protégés. "Les protocoles sont strictes et on impose une bulle sanitaire pour les joueurs", insiste Matthieu Blesteau. Ramasseurs de balles, arbitres et salariés du tournoi doivent obligatoirement porter le masque.

Cette souplesse liée au port du masque reste un soulagement pour beaucoup. "On a quand même subi ça pendant de longs mois, ça fait du bien de l'enlever", explique Pierre. Soulagé d'assister à une rencontre de près de 2h sans avoir à porter le masque. "Il y a une vraie usure qui est légitime et normale. Ils apprécient de se retrouver dans des conditions quasi normales", confirme Matthieu Blesteau. Le directeur assure ne pas avoir voulu aller plus loin que les recommandations de la préfecture, et offrir ce "bol d'air" aux visiteurs.