Le président de la ligue Occitanie de tennis à propos d'Hugo Gaston : "On aurait dit une oeuvre d'art !"

Il fait partie du millier de chanceux à avoir assisté à l'incroyable huitième de finale entre le Toulousain Hugo Gaston et l'Autrichien Dominic Thiem au tournoi de Roland-Garros, ce dimanche après-midi. Pierre Doumayrou, le président de la ligue de tennis Occitanie, a assisté à la défaite en cinq sets (4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 3-6) du jeune tennisman face au numéro 3 mondial. "Un millier de personnes dans les tribunes, c'était extraordinaire !", s'enthousiasme-t-il au lendemain d'un match événement. "On a vraiment vibré devant le culot de ce jeune de 20 ans, ce gamin qui a été d'une fraîcheur dans le jeu, quelque chose d'incroyable."

"On apprécie de voir un jeune de chez nous faire vibrer la France"

Le président de la ligue retient surtout, comme la plupart des commentateurs, la fraîcheur de jeu d'Hugo Gaston, ex 239e mondial et qui devrait pointer autour de la 150e place après ses exploits répétés face à Stan Wawrinka et Dominic Thiem. "Le jeu est magnifique. Ça n'a fait que monter en puissance", se réjouit encore Pierre Doumayrou, qui se projette déjà sur le pouvoir d'attractivité que son passage réussi à Roland-Garros va avoir sur les jeunes pousses intéressées par le tennis. "C'est peut-être la naissance d'un grand grand champion. On apprécie beaucoup de voir un jeune de chez nous faire vibrer la France. J'espère que ce jeu atypique va donner l'idée à d'autres joueurs et que ça va amener des enfants qui vont se dire "tout est possible" !"

Sa manière de gérer le stress, de gérer le match, on dirait qu'il a dix ans d'expérience de très haut niveau - Pierre Doumayrou, le président de la ligue Occitanie de tennis

"Le central, c'est la continuité de son projet", expliquait le père d'Hugo Gaston, il y a quelques jours. "Son jeu est fait de tactique, de fraîcheur. C'est tout en touchers, tout en finesse", renchérit le président de la ligue Occitanie de tennis, qui le croise régulièrement à Balma, en compagnie de son préparateur physique et de son entraîneur. Lui qui retient aussi la maturité du jeune homme : "Sa manière de gérer le stress, de gérer le match, on dirait qu'il a dix ans d'expérience de très haut niveau. Ça doit bouillonner à l'intérieur mais il est en maîtrise de lui tout au long du match. C'est quelque chose d'exceptionnel."