Le président des Boxers de Bordeaux "déçu" de la suspension prolongée pour le championnat de Hockey

Alors que la Fédération de Hockey sur glace annonce, ce mercredi soir, la suspension de la Ligue Magnus jusqu'au 1er décembre, le président des Boxers de Bordeaux affiche son mécontentement. Thierry Parienty, à la tête du club depuis six ans, prônait plutôt l'inverse car maintenant il va falloir "maintenir l'activité physique des joueurs sans jouer", déplore-t-il. Il ajoute : "Je suis déçu pour les supporters, les abonnés, pour les partenaires et pour les joueurs."

Depuis mi-septembre, la jauge de la patinoire avait été ramenée à 1 000 spectateurs et, depuis la fin du mois d'octobre, La Ligue Magnus était l'une des rares à s'arrêter, contrairement aux autres sports de salle comme le Basket, le Volley ou encore le Handball. "On vient déjà de six mois sans jouer où, sur les plans humain et sportif, ça n'est pas très positif", conclut Thierry Parienty.