Le président du Comité Olympique de Dordogne espère profiter des JO pour amener le sport chez les jeunes

La Dordogne aussi se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce mardi 14 mars, il reste 500 jours avant la cérémonie d'ouverture. Le président du Comité Départemental Olympique et Sportif veut en profiter pour amener le sport chez les jeunes.

"Nous avons lancé un village olympique itinérant qui s'est promené à travers la Dordogne en 2022, explique Claude Gaillard, président du CDOS 24 sur France bleu Périgord. Il se déplacera aussi à partir du mois d'avril."

"C'est un évènement national, planétaire, poursuit-il. Ce sont des concentrations de sports olympiques qui permettront à nos jeunes de venir découvrir le sport. Parce que c'est là qu'est le problème. La jeunesse fait moins d'efforts. Peut-être à cause des écrans, avance Claude Gaillard. Les jeunes font moins d'effort et n'ont plus envie d'en faire."

Le passage de la flamme olympique en Dordogne, c'est une fierté. C'est un évènement qu'on ne reverra pas- Claude Gaillard

Pour ça, il espère que les athlètes périgourdins seront au rendez-vous : "Ils ont plus ou moins de chances de réussite. Notamment pour Manon Hostens qui porte les espoirs de la Dordogne et du Canoë en France. Nos athlètes marathoniens - Yohan Durand et Yoann Kowal - sont déjà en préparation. il pourrait y avoir des surprises, peut-être au niveau du rugby à 7 féminin."

