Le président et le manager sportif démissionnent : le feu à la glace du club de hockey de l'Hormadi

De mémoire de supporter, l'Anglet Hormadi n'a jamais connu de début de saison aussi catastrophique: huit défaites en huit matchs, et une place de dernier au classement. Et les hockeyeurs basques ne voient pas vraiment de raison d'espérer : le club s'est séparé de son meilleur attaquant, Ilya Zubov à l'inter-saison, son meilleur gardien a quitté le club après deux matchs, deux autres attaquants sont blessés et aucun de ces joueurs n'est remplacé. Résultat, une révolte des supporters le 30 novembre, à l'occasion du match contre les Dragons de Rouen, ils ont déployé une banderole "Delage dégage !"

Des supporters qui dénoncent un président "absent", "invisible", et qui se disent "abandonnés". Mardi 4 octobre dernier, le manager sportif du club, Xavier Daramy, était convoqué devant le conseil d'administration, et accusé de fomenter cette rébellion. L'enfant chéri du club, 56 fois international français, 18 saisons avec le maillot vert, blanc, rouge (alors qu'il aurait pu jouer dans les meilleurs clubs français) dénonce "je ne peux pas accepter de telles accusations". "J'ai toujours essayé de faire au mieux avec les moyens qu'on me donnait" affirme-t-il et il déplore: "aujourd'hui les moyens ne sont pas donnés; je dois me désolidariser de l'équipe dirigeante en place, la situation devient trop grotesque".

Après une rétrogradation au plus bas niveau, l'Hormadi a réussi à rejoindre l'élite depuis 4 ans © Radio France - Stéphane Garcia

Deux démissions pour le club

Quelques heures après cette démission, le président du club Grégoire Delage annonçait aussi qu'il quittait l'Hormadi. Nous avons tenté de le joindre, sans succès. Le prochain conseil d'administration est fixé au 26 octobre, à moins qu'il ne soit avancé vu l'urgence de la situation, c'est lui qui devra annoncer comment le club se réorganise pour continuer sa saison.