Gap, France

Après deux jours de reconnaissance lundi et mardi et une séance de Shakedown (mise au point) mercredi, le 86e rallye de Monte Carlo, organisé par l'Automobile Club de Monaco, s'élance ce jeudi.

Jusqu'à dimanche, 68 équipages vont s'affronter entre Gap et la Principauté, lors de quatre étapes dans cinq départements : Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Hautes-Alpes, Isère et Alpes-Maritimes.

Jeudi 25 janvier

Départ du rallye à 17h50, place du Casino à Monaco et première étape nocturne dans les Alpes-de-Haute-Provence avec deux épreuves spéciales, entre 21h30 et minuit :

- Épreuve spéciale 1 entre Thoard et Sisteron (36,69 km)

- Épreuve spéciale 2 entre Bayons et Bréziers (25,49 km)

Vendredi 26 janvier

Deuxième étape au départ de Gap entre 8h et 19h et cap au sud pour une boucle éprouvantesde trois épreuves spéciales à parcourir à deux reprises dans trois départements (Hautes-Alpes, Drôme et Alpes-de-Haute-Provence) :

- Épreuves spéciales 3/6 entre Vitrolles et Oze (26,72 km)

- Épreuves spéciales 4/7 entre Roussieux et Eygalayes (30,54 km)

- Épreuves spéciales 5/8 entre Vaumeilh et Claret (15,18 km)

Samedi 27 janvier

Troisième étape au départ de Gap entre 7h et 22h30. Cette fois, cap au nord entre Isère et Hautes-Alpes pour deux nouvelles spéciales à parcourir à deux reprises et un retour entre Bayons et Bréziers, mais de jour cette fois. Les concurrents retrouvent Monaco dans la soirée.

- Épreuves spéciales 9/11 entre Agnières-en-Dévoluy et Corps (29,16 km)

- Épreuves spéciales 10/12 entre Saint-Léger-les-Mélèzes et La Bâtie-Neuve (16,87 km)

- Épreuve spéciale 13 entre Bayons et Bréziers (25,49 km)

Dimanche 28 janvier

Quatrième étape entre 8h et 14h, avec départ et arrivée à Monaco, sur le quai Albert Ier. Ce dernier jour de course se déroule dans l'arrière pays des Alpes-Maritimes pour deux fois-deux chronos sans assistance sur 63,72 kilomètres.

Le remise des prix est prévues à 15h , place du Palais à Monaco.

- Épreuves spéciales 14/16 entre La Bollène-Vésubie et Peïra-Cava (18,41 km)

- Épreuves spéciales 15/17 entre La Cabanette et le Col de Braus (13,58 km).