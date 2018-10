Paris, France

Le dojo se trouve dans le 13ème arrondissement de Paris. Un an après son officialisation, le club du Paris-Saint-Germain vient d'inaugurer sa nouvelle salle de judo. Le club accueille déjà une cinquantaine d'élèves de 5 à 12 ans mais aussi une section professionnelle avec un grand nom : Teddy Riner.

Double image de marque

Quand le double champion olympique et décuple champion du monde arrive sur le tatami, la cinquantaine de petits judokas qui l'entourent le regardent presque bouche bée. Teddy Riner a beau dévoiler un grand sourire, ses 2m04 en imposent. Gianni est impressionné : "Je pensais qu'il avait une taille moyenne mais non il est grand".

Le petit garçon est presque intimidé mais fier d'avoir rejoint le club du Paris-Saint-Germain. Sa maman, Anaïs, aussi n'a pas hésité à l'inscrire en septembre : "Le Paris-Saint-Germain, c'est prestigieux".

Une image de marque affichée sur tous les murs du dojo de 150 mètres et une vraie volonté de la part du président, Djamel Bourras, de profiter de la notoriété du club pour lancer la section judo : "C'est une vraie famille. On est réunis avec le handball, le foot féminin et masculin et le e-sport".

Teddy Riner lui aussi compte "exporter cette image à l'étranger" notamment pour les compétitions internationales et en particulier les deux prochains Jeux Olympiques en 2020 et en 2024. Une fierté d'autant plus importante que le champion de judo a fait ses premières armes au Paris-Saint-Germain quand la section judo existait entre 1992 et 2002 : "C'est le retour à la maison. Ça me rappelle de nombreux souvenirs, quand je suis tombé amoureux de ce sport. Ça fait du bien".