Coupe de France des rallyes à Châteauroux : le public présent dès les premiers tours de roues

Les pilotes attendent leur tour pour monter sur le podium de départ et être présentés au public

Le podium de départ, comme un contre la montre du tour de France cycliste, la sono, les speakers officiels sont là : tout est prêt pour accueillir les 200 équipages. Les voitures de Rallyes sont parfaitement alignées et stationnées juste derrière le podium de départ.

Le podium de départ au Mach 36 c'est le lieu ou sont présentés les pilotes qui participent à cette finale de la Coupe de France des rallyes © Radio France - Sylvain ROGIE

Les pilotes sont concentrés et le public derrière le barriérage, à l'image de Stéphane d'Ardentes qui n'en perd pas une miette : "C'est quelque chose d'impressionnant à voir. Beaucoup de passionnés vont être présents ici au Mach 36 mais aussi sur les routes ou se disputent les épreuves spéciales. Ca va être deux jours de spectacle plein."

Au total 200 équipages vont en découdre sur les route du sud de l'Indre pour cette finale 2021 de la Coupe de France des rallyes © Radio France - Sylvain ROGIE

Charlène et sa fille Lily Rose arrivent de Dieppe en Normandie : "Mon mari le co-pilote et le parrain de ma fille qui est au volant connaissent déjà Châteauroux, ils étaient venus en 2008 pour cette même finale et ils se sont battus cette année pour revenir une deuxième fois histoire de boucler la boucle." Patrick d'Épinal n'a pas hésité à faires des centaines de kilomètres pour être présent à Châteauroux : " Tous les amateurs passionnés de toutes les régions de France se retrouvent ici pour la grande fête du sport automobile qu'il ne faut absolument pas manquer pour un bon amateur qui se respect."

Entre 30 et 40 000 spectateurs sont attendus sur les routes de l'Indre mais aussi aux abords du Mach 36 véritable lieu névralgique de l'épreuve. C'est d'ailleurs ici que l'équipage, déclaré vainqueur pourra brandir samedi soir,cette fameuse coupe de France des Rallyes.