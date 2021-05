Le public (une partie en tout cas) de retour dans les salles de sport alsaciennes

À partir de ce mercredi 19 mai, les spectateurs pourront de nouveau assister en salle aux exploits des basketteurs de la SIG, de Gries-Oberhoffen et de Souffelweyersheim et des handballeuses de l’ATH. Le Racing n’est pas concerné, car son dernier match a lieu à 21h, à l'heure du couvre-feu.

Dans un premier temps, à partir du mercredi 19 mai, le nombre de spectateurs ne pourra pas dépasser 35% de la capacité de l’enceinte sportive, avec un plafond de 800 spectateurs. Puis à partir du mercredi 9 juin, ce chiffre pourra atteindre 65% (avec un plafond de 5.000).

La SIG pourra jouer un match devant 3.500 spectateurs

Dans le cas de la SIG, ça signifie quatre matchs de Jeep Elite à 800 spectateurs et un seul contre Boulogne-Levallois le 9 juin avec environ 3.500 personnes. A l’exception de cette dernière rencontre, le Rhénus (6.200 places) sonnera donc bien vide. Le club mettra en place un turnover pour que ses abonnés et partenaires - ils sont 2.500 - puissent tous au moins assister à une rencontre.

"On est évidemment content que le public revienne, les joueurs ne joueront plus devant une salle vide, explique le président de la SIG Martial Bellon. Mais 800 personnes dans une enceinte telle que le Rhénus, c’est très peu, ça représente 12 – 13% de la capacité. Il y a une satisfaction, ça va de soi, mais on fera aussi des déçus. Tous les abonnés ne pourront pas être satisfaits et je ne parle même pas du grand public. Mais c’est la règle du jeu à laquelle tout le monde devra s’astreindre. On aura au moins un match avec un public conséquent, et ça c’est une grande satisfaction".

Priorité aux partenaires et aux abonnés

Pour les clubs aux infrastructures plus modestes, comme Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen en pro B de basket ou encore l’ATH en deuxième division féminine de handball, la capacité d’accueil ne dépassera pas quelques centaines de spectateurs. Là aussi, la priorité sera accordée aux partenaires et aux abonnés.

"On pourra accueillir environ 500 personnes, en priorité les partenaires qui nous ont soutenus toute la saison et également les abonnés, détaille le président du BCGO Romuald Roeckel. S’ils viennent tous, on sera complet et on n’aura pas de billetterie grand public le soir de match. On est super contents d’accueillir du public, de partager à nouveau des moments forts. Jouer sans public, c’est comme faire un spectacle sans spectateurs. C’est vraiment bizarre d’entendre les crissements de chaussures et la balle qui rebondit sur le parquet".

La fin d'un long tunnel sans public

A l’exception d’une petite parenthèse à la fin de l’été et au début de l’automne (avec des jauges limitées), les équipes ont été privées de public depuis plus d’un an maintenant.

Pendant ce long et triste tunnel, le club de l’Achenheim Truchtersheim handball a essayé de faire vivre les exploits de son équipe féminine sur le web, mais le retour du public est un soulagement pour l’entraîneur Aurélien Duraffourg. Environ 350 personnes pourront assister au dernier match de la saison à domicile (le 29 mai contre Vaulx-en-Velin).

"On a développé les retransmissions des matchs de l’équipe première sur le net, mais ça n’a évidemment pas la même saveur que le fait d’entendre les gens, de les voir, de croiser des regards et d’entendre les encouragements, souligne le coach de l’ATH. C’est un soulagement de retrouver les gens après un an d’absence, ça permet aussi de préparer un peu la saison prochaine avec les licenciés et les partenaires. Et puis je pense aux joueuses qui vont quitter le club à la fin de la saison, Kristýna Mika et Awa Diop – ce sont des joueuses historiques. Elles vont pouvoir partager ces derniers moments avec leurs proches, leurs familles, dans une salle qui sera acquise à leur cause".

Un pass sanitaire seulement pour les événements accueillant plus de 1.000 personnes

Le pass sanitaire sera obligatoire quand l’affluence dépasse les 1.000 personnes, donc pour le match de la SIG du 9 juin contre Boulogne-Levallois et pour les Internationaux de tennis de Strasbourg qui débutent le samedi 23 mai. Il faudra être vacciné ou présenter un test covid négatif de moins de 48 heures.

Des buvettes seulement si la météo le permet à Gries

Les buvettes seront autorisées mais seulement en plein air, avec les mêmes contraintes que celles imposées aux restaurateurs et notamment la règle de six personnes maximum par table.

Le club de basket de Gries a donc décidé d'avancer le coup d'envoi de ces matchs à domicile à cause du couvre-feu, mais il n’installera des buvettes dehors que s’il fait beau. La restauration à l’intérieur des salles sera à nouveau autorisée à partir du 9 juin.