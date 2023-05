Le Puy-en-Velay : Fontenay et Pontoise, champions de France de hockey subaquatique

Pas moins de 300 personne ont envahi la piscine de La Vague du Puy-en-Velay pendant trois jours. Les 16 meilleures équipes masculines (D1) et les 8 meilleures équipes féminines de hockey subaquatique se sont affrontées dans une sorte de play-off, un mini-championnat, pour désigner le champion de France. Chez les hommes c'est Fontenay qui a remporté le titre, devant Moirans et Rennes. Chez les femmes, c'est Pontoise, devant le Chesnay et Rennes.

ⓘ Publicité

En France, environs 5.000 personnes font du hockey subaquatique. Un sport encore assez confidentiel. Mais au Puy-en-Velay, il se développe grâce à l'exposition que lui apporte la piscine de La Vague, théâtre de plusieurs évènements d'envergure nationale ces dernières années. " En 2013, on avait accueilli l'équipe de France élite de hockey subaquatique en stage avant qu'ils partent au Mondial, se souvient Yoann Castella, président du Vulcain sub vellave. On a accueilli plusieurs fois aussi l'équipe de France des moins de 19 ans et également l'équipe de France Masters, les plus de 35 ans. On a un très bel équipement. La piscine glisse bien. On n'est pas au centre de la France, mais on est bien placés. Quand les joueurs viennent d'autres régions françaises, ils trouvent qu'on a une très belle installation. Le hockey existe depuis 30 ans au Puy, mais le club existe depuis dix ans. On était treize quand on a attaqué il y a dix ans. Aujourd'hui, on est 50. Et il y a deux ans, on a créé une école de hockey et maintenant, on a 25 jeunes qui ont moins de quinze ans et qui assurent la relève. Forcément, quand on organise des événements, ça fait connaître notre sport. Et le problème numéro un du hockey subaquatique, c'est la notoriété".

loading