Le rallye d'automne annulé à La Rochelle en raison du mouvement du 17 novembre contre le prix des carburants

La Rochelle

Les 166 équipages inscrits au 62ème Rallye d'Automne de La Rochelle ont été prévenus un à un hier après midi. La compétition n'aura pas lieu cette année, elle a été annulée par l'organisateur. Jérôme Piquenot le président de Sport Automobile Océan dit avoir pris la décision "la mort dans l’âme" dans un communiqué publié sur le site de l'association.

Les spéciales du rallye devaient avoir lieu du 16 au 18 novembre dans l'agglomération de La Rochelle et dans la plaine d'Aunis, soit en même temps que les manifestations contre la hausse du prix des carburants, le 17 novembre.

"Pour des raisons de force majeure mettant en danger la sécurité de l'épreuve et en lien avec les événements prévus le 17 novembre" indique le président de SAO "nous sommes contraints d'annuler le rallye d'automne. Tout était prêt pour que notre Rallye, votre Rallye soit une belle fête. L'actualité en a décidé autrement". Il remercie les bénévoles et les officiels qui s'apprêtaient à rejoindre La Rochelle et leur donne rendez-vous l'année prochaine.