Le Rallye Monte-Carlo 2024 revient dans la Drôme

Les Drômois amateurs de rallye devront faire un peu moins de route pour aller voir passer le rallye WRC Monte Carlo 2024. Au mois de janvier, deux spéciales de cette mythique course automobile passeront par la Drôme, les deux le samedi 27. La première, en matinée, verra les pilotes relier Sigottier (Hautes-Alpes) à Valdrôme, à l'extrême sud-est du département. La seconde section chronométrée fera 20 kilomètres également, entre Les Nonières (commune de Châtillon-en-Diois), dans la Drôme, et Chichilianne, en Isère. Le rallye n'était plus passé en Drôme depuis 2021.

ⓘ Publicité