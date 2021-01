Le Rallye Monte-Carlo historique est annulé

C'est une immense déception pour tous les amateurs de rallye. La 24e édition du Monte-Carlo historique n'aura pas lieu cette année. Devant attirer des concurrents du monde entier, la participation de certains étaient déjà remise en cause. Si on ajoute les mesures de couvre-feu avancé à 18h et un éventuel reconfinement, ce qui était redouté depuis quelques jours s'est confirmé. C'est un coup dur pour Valence, la Drôme et l'Ardèche qui devaient accueillir les équipages pendant trois jours avec les spéciales mythiques disputées sur les routes de nos deux départements.