"Elle est comme une grande sœur pour moi" : à Avoine, le retour triomphal de la gymnaste Carolann Héduit

Quelques jours après avoir décroché la médaille de bronze aux championnats d'Europe de gymnastique, à Munich, Carolann Héduit (18 ans) a été accueilli comme une star, lors de son retour à l'entrainement, dans son club d'Avoine-Beaumont jeudi 18 août. Ses partenaires du groupe "Elite" et ses entraîneurs ont enfin pu voir à quoi ressemblait en vrai, cette fameuse médaille européenne.

Elena Colas, jeune pépite du club d'Avoine a les yeux qui pétillent devant sa coéquipière. "Je m'entraîne avec elle. Elle est comme une grande sœur pour moi. Elle me donne des conseils sur ma technique...Je pense que je suis sur le bon chemin pour faire pareil qu'elle". Sacrée championne de France dans la catégorie "Espoirs" cette année, la gymnaste de 12 ans, suit les traces de son aînée.

"J'ai reçu beaucoup de messages"

Kaylia Nemour, 15 ans, a elle aussi un palmarès déjà bien rempli, avec un titre de championne de France sur les barres asymétriques en 2021 dans la catégorie Séniors. Elle aussi, rêve d'une médaille européenne. L'adolescente est particulièrement admirative de son amie Carolann avec laquelle elle s'entraîne depuis six ans déjà. "C'est incroyable. C'est notre Carolann ! Quand j'ai su qu'elle était sur le podium à la poutre, je lui ai directement envoyé un message".

Et en effet, l'émulation autour de la championne a été immédiate. "J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages....de la part de mes amis, de ma famille, des gens du club....Tout le monde que je connais presque", raconte Carolann Héduit. "Sur les réseaux sociaux, j'ai même reçu des messages de gymnastes que j'admire beaucoup. Ça, m'a fait vraiment plaisir", ajoute-elle.

Et même si la médaillée est encore tout sourire devant ses partenaires, elle n'a pas le temps de faire la fête pour autant. "C'est vrai que je suis super contente de cette médaille. Mais, je suis revenue les pieds sur terre. Là je suis de retour à l'entraînement pour préparer d'autres compétitions." Hormis quelques jours de battement, la gymnaste de 18 ans n'a pas voulu faire de pause après les championnats d'Europe. Une manière d'éviter les blessures, explique l'entraîneur, Marc Chirilcenko : "elle n'aime pas les grosses coupures. Physiquement c'est difficile pour elle. Certains athlètes peuvent couper une semaine ou deux et reprennent sans problème. Carolann ce n'est pas le cas. Elle préfère faire des entraînements plus doux, mais s'entraîner malgré tout, avant de retravailler ses programmes".

La saison est loin d'être terminée pour les gymnastes du club d'Avoine. Dès le mois de septembre, Carolann Héduit pourrait enchaîner avec les internationaux de France à Paris, avant une plus grosse échéance encore. Au mois d'octobre, elle compte bien être partie aux championnats du monde, à Liverpool. En ligne de mire également : le rêve de concourir aux Jeux olympique de Paris 2024. Un rêve encore "lointain" pour la gymnaste qui prend chaque compétition une par une, sans penser aux médailles.