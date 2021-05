Le retour du public à l'hippodrome des Courbiers à Nimes

Le speaker de l'hippodrome des Courbiers à Nîmes peut enfin donner de la voix. "Je n'étais plus venu ici depuis huit mois" dit-il. Idem pour Guy, ce Vauclusien de 81 ans dont 65 à fouler les allées des hippodromes du sud de la France. "Je devais fou devant la télévision. Les chevaux, j'aime les voir de près" lâche t-il. Aux guichets, les parieurs affluent. "Je mise environ 50 euros. C'est mon seul plaisir. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne joue plus aux boules, il me reste seulement les chevaux" affirme Salvador.

Un jockey avec son cheval dans les allées de l'hippodrome © Radio France - GJ

Dans les allées de l'hippodrome, les turfistes scrutent les chevaux avant le début de la réunion. La cloche retentit. C'est parti pour la première course. Et soudain, l'ambiance monte d'un ton dans les tribunes quelques peu clairsemées. "Je vibre quand je suis là. Cela m'avait manqué d'encourager les jockeys" glisse René. Sevrés de public pendant huit mois, les jockeys apprécient également. "On se sent moins seul. Il y a un peu plus de tension. Et puis, quand on gagne, les applaudissements, c'est agréable" précise l'un des jockeys.

La prochaine réunion est prévue le 19 septembre 2021 à l'hippodrome des Courbiers à Nimes.