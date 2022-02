Le Roannais Ludovic Chorgnon se lance dans un défi complétement givré

Ce quinquagénaire est un habitué des paris fous. En 2015, Ludovic Chorgnon, originaire de Roanne, avait réussi l’exploit de boucler 41 Ironman, (épreuves mêlant course à pied, vélo et natation) en 41 jours. Et cette fois, il s’est lancé dans une série de 4 Ironman de l’extrême : le premier, "l’Iron UP" était celui du plus grand dénivelé positif, plus de 10 000 mètres, bouclé avant le COVID. Et voici donc le deuxième, "l’Iron cold", à Rovaniemi, la ville du père Noel en Finlande.

Près de 4km de nage dans une eau à 0 degrés

Cette épreuve aura pour décor un lac gelé au Nord de la Finlande au cœur duquel une piscine de 25 mètres de long a été découpée en retirant une plaque de 70 cm de glace pour permettre un accès à eau à 0 degré. C'est la première étape et la plus dangereuse qui attend Ludovic Chorgnon : "L'épaisseur de la combinaison fait que l'on consomme plus d'énergie pour faire des mouvements. Le froid paralyse tout le tour de la bouche donc je prends plus de temps pour reprendre ma respiration".

Des entraînements dans un congélateur géant

Suivront le vélo et la course par - 30 degrés. Ludovic Chorgnon, qui vit sous les tropiques à la Réunion, s'est entrainé dans un congélateur géant de 100 m2. Il y a couru des kilomètres mais surtout répété des gestes essentiels : "Savoir manger, m'habiller et me déshabiller avec des grosses moufles et savoir respirer sans avoir le nez qui gèle". Une arbitre internationale est chargée d'homologuer le record et de vérifier qu'il n'y a aucune assistance. En revanche, aucun temps maximum n'est imposé. Vous pouvez suivre la course sur cette page Facebook.

Une fois cet Ironman "froid" bouclé, le prochain sera "chaud". Ludovic Chorgnon se rendra cet été aux États-Unis dans la vallée de la mort pour une course par 55 degrés.