Le rythme effréné de Thiago, jeune joueur de tennis de 10 ans, déjà parmi les meilleurs français

À 10 ans et dans la catégorie des jeunes de son âge, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs français de tennis ! Rencontre avec Thiago est son entourage. Ce jeune normand est un joueur de l'USO Mondeville Tennis. Sport qu'il pratique depuis quatre ans, ce qui ne l'empêche pas d'être à un très bon niveau.

ⓘ Publicité

Pour rêver, peut-être, d'atteindre le haut-niveau, sa vie est déjà bien chargée, avec des tournois aux quatre coins de la France, avec quatre à cinq entraînements par semaine.

Déjà dans le top

"Il fait partie des meilleurs jeunes français, des meilleurs espoirs. La route est encore très longue, mais c'est déjà une très belle perf pour son âge d'être classé 15-2. Normalement, les enfants vont atteindre ce niveau à 15 ans". Le coach de Thiago, Hugo, donne le ton, même si la notion de "plaisir et d'épanouissement reste au cœur de sa vie", ajoute sa mère Aurélie.

"Il n'a quasi pas de jour off"

Ces trois derniers mois, je suis allé à Poitiers, Aix-en-Provence et Bressuire, c'est fatiguant, mais j'ai la chance de faire tout ça, je veux devenir joueur professionnel, je ne veux pas faire autre chose" lance le jeune joueur. Ses parents, Silvio et Aurélie, sont toujours derrière lui : "Il faut que l'école et le tennis aillent ensemble. On fait les efforts pour être présent, pour l'emmener aux entraînements. Maintenant, Thiago est tellement passionné que pour nous, on le fait sans aucune difficulté.

Sans difficulté, c'est un grand mot, la passion de Thiago coûte cher aux parents : "Oui, effectivement, une saison comme celle-là, c'est à peu près un budget de 5 000 €. Plus il va évoluer, plus ça va augmenter. La saison prochaine, c'est un budget d'environ 8 000 €. On fait ce qu'il faut. Il a des partenaires, on en cherche d'autres" explique la mère de Thiago

Alexander Zverev, Roger Federer et Alice Robbe en référence

Silvio est clair avec son fils : "on lui explique qu'il faut être ambitieux, mais ambitieux, pas qu'au tennis. Il y a des références au club, comme Alice Robbe qui a fait les qualifications à Roland Garros. Il faut qu'ils se rendent compte que ce sont des choses qui sont palpables. Mais il faut beaucoup travailler pour y arriver".

loading