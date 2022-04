Le Sarthois Louis Rossi met fin à sa carrière moto : "Il y a des risques que je ne suis plus prêt à assumer"

Le pilote manceau, Louis Rossi annonce qu'il met fin à sa carrière moto. Après 17 ans de compétition en deux roues, le vainqueur du Grand Prix de France Moto3-2012 a décidé dimanche 17 avril de mettre pied à terre. Pilote de réserve sur la Yamaha team Moto Ain, lors des 24 Heures Moto 2022, l'ancien champion du monde ne s'attendait à arrêter aussi vite, mais il a finalement décidé de prendre sa retraite après l'accident de son coéquipier Bradley Smith au départ de la course.

Ces derniers mois, Louis Rossi a vécu deux accidents aux essais Pré-Mans en mars 2022 et lors d'un essai avant le Bol d'Or au Castellet en septembre 2021. "J'ai vécu des mois un peu difficiles et mon coéquipier m'a fait revivre ça", explique le pilote sarthois.

Je crois que tout simplement il y a des risques que je ne suis plus prêt à assumer.

"Après 17 ans de bons et loyaux services, des podiums et des victoires, je crois que je peux faire ce choix-là", ajoute Louis Rossi. "En m'asseyant dans mon canapé et en regardant derrière je peux me dire que ce n'est pas si mal", dit-il en souriant. Mais la décision a été difficile et il n'a pas manqué de laisser couler une petite "larmichette".

Le pilote sarthois Louis Rossi prend sa retraite des compétions moto. Copier

Objectif : les 24 Heures du Mans auto

Il tient à remercier toutes celles et ceux qui l'ont accompagné au cours de sa carrière, notamment ses fans et leur assure qu'il va "revenir vite".

J'ai raccroché la combinaison de cuir mais peut-être que j'en sortirai une en tissu et avec plus de roues sur le véhicule.

"J'aimerais bien faire un peu d'automobile et pourquoi pas les 24 Heures rapidement". Il vise désormais les 24 Heures du Mans 2023 catégorie GT (grand tourisme). "Il va peut-être falloir que je fasse quelques courses pour que je prenne un peu de métier", reconnaît le pilote. Louis Rossi n'abandonne pas complètement les compétions moto et reste consultant chez Canal + pour commenter les grand prix.