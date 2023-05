Le Savoyard Christophe Lemaitre forfait pour le 1er tour des interclubs à Aix-les-Bains

Il devait être l'une des têtes d'affiche du 1er tour des interclubs à Aix-les-Bains ce dimanche. Le sprinteur savoyard Christophe Lemaitre, médaillé olympique sur 200 mètres lors des jeux de Rio en 2016, était censé faire son retour sur les pistes ce dimanche, à l'occasion du 1er tour des interclubs à Aix-les-Bains.

Mais on a finalement appris que le licencié du club de la ville thermale ne prendrait pas le départ des épreuves du 100 mètres et du relais 4x100 mètres. Lors d'un entraînement à Nantes mercredi, Christophe Lemaitre a ressenti une douleur au niveau du muscle tenseur du fascia lata, sur la hanche. "Il a été pris en charge par le Creps (centre de ressource, d'expertise et de performance sportive) de Nantes et il a vu un kiné le lendemain", explique Richard Cursaz, entraîneur de l'équipe de France du relais 4x100 mètres. "Il n'y a rien de méchant, mais on préfère ne pas prendre de risque."

Christophe Lemaître devrait participer au meeting d'Athlétisme National Toulon Provence Méditerranée vendredi 12 mai et prendre le départ du 150 mètres.