Le Schneider Electric Marathon de Paris, une occasion unique de s’approprier la ville

L’un des plus importants marathons du monde vous donne rendez-vous le 2 avril prochain sur les Champs-Élysées pour un départ sur la plus belle avenue du monde. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de coureurs qui viennent ainsi se confronter aux 42,195 km du Schneider Electric Marathon de Paris .

Et cette année, le parcours de la 46e édition offrira à tous les participants une expérience unique dans les rues de la Capitale autour de nos plus beaux monuments tels que le Musée du Louvre, l’Opéra Garnier, le Château de Vincennes, l’Opéra Bastille, la Cathédrale Notre-Dame, le Musée d’Orsay, le Grand Palais ou encore bien sûr la Tour Eiffel. Un décor incomparable émaillé d’animations toutes plus populaires les unes que les autres.

Et après avoir longé le stade Roland-Garros et contourné l’hippodrome d’Auteuil, les coureurs pourront alors attaquer les derniers kilomètres sur un tracé inédit vers la ligne d’arrivée.

Les derniers kilomètres dans les rues de la capitale, au milieu des spectateurs

Dans cette nouvelle fin de course, les coureurs quitteront le Bois de Boulogne dès le 38e kilomètre pour revenir dans les rues du 16ème arrondissement. Direction le Trocadéro via La Muette. Les spectateurs et les supporters pourront profiter de ce nouvel itinéraire pour voir plus facilement passer leurs favoris à plusieurs reprises.

Pour les 2 derniers kilomètres au milieu des avenues bordées par les beaux et prestigieux immeubles de l’ouest parisien, les coureurs se dirigeront vers la Place Victor Hugo puis vers la Porte Dauphine, direction la traditionnelle ligne d’arrivée, avenue Foch.

60 dossards mis en jeu avec France Bleu Paris

Partenaire d’événements de toute nature au service de la citoyenneté, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie, du sport et de la découverte, votre radio s’est associée au Schneider Electric Marathon de Paris pour vous permettre de gagner VOTRE dossard et de participer à ce grand événement.

Bonne chance à tous !