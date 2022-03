Le semi-marathon de Lille se dissocie de la braderie et revient en centre-ville

L'enchaînement "semi-moules-braderie" ne sera pas possible : le semi-marathon international de Lille se tient ce dimanche 20 mars dans le centre-ville. C'est la première fois que la course ne se tiendra pas le week-end de la braderie de Lille.

"C'est une véritable renaissance, affirme Philippe Lamblin, président de la Ligue d'Athlétisme des Hauts-de-France et organisateur de la course, _on a décidé de revenir dans le centre-ville, sur ces magnifiques boulevard Vauban ou boulevard de la Liberté_, ces grands toboggans où l'on court si vite."

Impossible de courir en centre-ville pendant la braderie

Depuis 2016 et l'attentat du 14 juillet à Nice, les règles de sécurité renforcées de la braderie ne permettaient plus au semi-marathon de passer dans le centre-ville pendant la braderie. La course s'était donc exportée sur le grand boulevards : "ça n'a pas été un succès, commente Philippe Lamblin, les gens n'aimaient pas courir dans les mini-tunnels".

Le nouveau parcours marque donc le retour du semi-marathon de Lille dans le centre-ville, avec notamment une boucle autour de la citadelle de Lille. Cette nouvelle formule a rencontré du succès : les 5500 dossards pour participer ont vite trouvé preneurs. "Je pense qu'on aurait pu avoir 10 000 coureurs, affirme Philippe Lamblin, mais on a voulu commencer prudemment, on prendra plus de monde l'année prochaine."