Le semi-marathon de retour à Bordeaux à la fin de l'automne

L'idée d'une course plus courte, festive et populaire, avait été lancée en 2020 après une édition 2019 du marathon qui avait coûté deux fois plus cher que prévu. Pas assez de bénévoles et pas assez de retombées pour les villes de Pessac et Talence notamment.

Enterrée par le Covid, elle a ressurgi l'an dernier. Une date, celle du 2 avril, avait même été fixée et inscrite au calendrier. Mais les délais d'organisation étaient trop courts. On s'est donc donné rendez-vous pour la fin de l'automne.

Une jauge à 10 000 coureurs pour commencer

L'épreuve aura lieu un dimanche. Fini l'expérience de la course en nocturne. Ce sera en journée et même en début de journée avec un départ fixé à 8h30.

Le Stade Bordelais Athlétisme, qui aura la charge de l'organisation, a réussi à obtenir le label de la Fédération française dès cette 1ère édition. Le club a un peu de bitume sous la semelle, lui qui organise depuis 17 ans les 10km des quais de Bordeaux.

La jauge de ce semi-marathon, qui n'a rien d'un one shot mais qui veut s'installer sur la durée, a pour l'instant été fixée à 10 000 coureurs. Le tracé sera urbain, le long de la Garonne et en centre ville. Quatre parcours différents, longs de 21km, sont dans les cartons. Une prochaine réunion entre l'organisateur, la mairie, Bordeaux-Métropole et la Préfecture devrait entériner le choix de la date.