EN IMAGES - Le skate au JO ? Une très bonne idée pour les jeunes adeptes de Rouen

Le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard ont été proposés comme sports invités aux JO de 2024 à Paris. Les organisateurs veulent apporter une touche plus urbaine à ces Jeux Olympiques. De quoi ravir les plus jeunes adeptes.

Rouen, France

Les organisateurs des Jeux Olympiques 2024 veulent que l’événement soit plus jeune et pus urbain. Ils ont donc proposé plusieurs sports à inviter dont le breakdance ou encore le skateboard. Le CIO décidera en 2020.Le skateboard plait aux plus jeunes. Certains viennent glisser au skatepark de Rouen, rue Léon Maletra à Rouen.

"Ça fera découvrir le skate à plus de gens"

Mathéo, Carl, Medhi et Mathis ont entre 12 et 14 ans. Ils sont des fans absolus de skateboard. et sont donc très heureux que leur sport soit mis ainsi en lumière : "Il y a des championnats du monde aux Etats-Unis mais ils ne sont pas diffusés à la télé en France". Un sport en plus

Un sport qu'ils adorent et dont ils aimeraient faire leur métier : "C'est un peu rêve" pour Mathéo "mais c'est difficile" ajoute Carl. Des grands noms ils en connaissent : "Tony Hawk et Nyjah Houston" par exemple. Alors pourquoi pas devenir comme eux. Le skate au Jeux Olympiques : "ça va nous encourager à continuer" explique le jeune Medhi.

De nombreux jeunes sont venus faire du skate ou de la trottinette ce jeudi à Rouen © Radio France - Flavien Groyer

Un sport qui a ses codes

Selon les quatre jeunes, de nombreuses règles pourraient apparaître aux Jeux Olympiques :"On pourrait voir des jams, des passages en équipe ou encore en solo, c'est très divers". Le skate c'est aussi des figures mais pas que. Ce qui compte selon les jeunes pratiquants c'est : "la propreté des figures, savoir se balader sur tout le skate park et si on tombe on perd beaucoup de points. Les juges regardent tout ça".

Et puis il y a des terrains de jeu différents : "Il y a ce qu'on appelle le bowl, c'est un sorte de grand creux" (à l'origine une piscine vidée) ou un skate park avec différents modules". Des modules, ce sont des éléments utilisés pour rouler comme il faut avec son skate et faire des figures. Vidéo ci-dessous.

Le Comité international olympique validera - ou pas - ces choix en décembre 2020.