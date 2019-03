Le skate aux JO, une opportunité pour développer la discipline dans l'Yonne

Yonne, France

Le skate veut surfer sur la vague olympique. Présent pour la première fois lors des prochains JO à Tokyo l'an prochain, en 2020, la discipline a également été proposée par le comité d'organisation de Paris 2024, pour figurer au programme des Jeux français. "Maintenant le sport va être reconnu par tout le monde", pense Anthony, responsable de l'association Ride+ à Joigny. Une reconnaissance, pour une discipline méconnue, parfois même marginalisée, parce que mal comprise.

Développer la pratique, et les espaces

Né dans la rue, le skate n'est pas vraiment une discipline structurée, ce qui peut poser des difficultés avec certains interlocuteurs, notamment les pouvoirs publics. Dans l'Yonne, il n'y a pas de club, mais des associations, des groupes Facebook... Cette liberté est revendiquée, mais elle peut être un frein. Les JO, la mise en lumière du skate, ça va peut-être faire changer les choses : "_les infrastructures vont peut-être évoluer avec le temps_, les communes seront peut-être plus enclines à modifier les skate park, à donner du matériel plus convenable. Notamment des park en béton, c'est ce que l'on demande le plus", explique Anthony.

Mais pour cela, il faut des contacts, des interlocuteurs, et donc des structures. L'association Ride+ en est une forme : elle organise déjà des démonstrations, et des initiations. Il existe aussi un comité départemental de roller-skate-board, affilié à une fédération nationale : "on ne savait pas que ça existait, confie Anthony. Mais on est prêt à travailler avec eux bien sûr".

Anticiper sur 2020

"Eux", c'est notamment le président de ce comité dans l'Yonne, Xavier Sterle, prêt en effet à donner un coup de main aux riders du département, en sachant très bien où il met les pieds : "l'objectif de développer une discipline doit pas simplement s'arrêter à la structuration, mais aussi d'être à l'écoute, bien comprendre ce qu'est la vie d'un skater aujourd'hui, explique-t-il. Le défi c'est ça, c'est trouver un moyen de fédérer les gens, sans dénaturer la discipline." De quoi rassurer les riders, toujours un peu méfiants face aux organisations "politiques". Le comité départemental veut être dans l'accompagnement de ce qui existe, plutôt que dans la structuration : "nous aujourd'hui on peut _s'associer sur certains événements_, pour faire le lien avec les mairies, mais aussi avec la fédération qui peut apporter son soutien à des événements, en faisant venir pourquoi pas un rider de l'Equipe de France", propose Xavier Sterle.

Selon lui, il faut que fédération et riders s'entendent dès maintenant, pour faire face à un possible afflux de pratiquants : "on sait qu'une discipline qui est mise en avant pendant les quinze jours de Jeux Olympiques _voit son nombre de pratiquants augmenter_, surtout s'il y a des médailles. On s'attend à avoir des demandes dès la rentrée 2020", estime le président du comité.

Xavier Sterle et Anthony se sont rencontrés une première fois, ils ont promis de se revoir avec tous les riders de l'Yonne qui le souhaiteront, pour déterminer comment ils pourront travailler ensemble.